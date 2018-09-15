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Herkes onu konuşuyor! Asgari ücretle...

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:40
Herkes onu konuşuyor! Asgari ücretle...

Galatasaray formasıyla ilk kez Süper Lig maçına 11'de başlayan 2000 doğumlu Ozan Kabak geceye damga vurdu. Gösterdiği performansla göz dolduran genç oyuncu sarı kırmızılı takımda asgari ücretle oynuyor.

2Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça 11'de başlayan ve oldukça etkili performans gösteren genç savunmacı Ozan Kabak, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

3Sarı kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon profesyonel sözleşme imzalayan Ozan Kabak, aylık 1600 TL + sigorta ve A takım primi (asgari ücret) kazanıyor.

4Silivrispor'da futbola başlayan Ozan, henüz 11 yaşındayken katıldığı Galatasaray akademisine Silivri'den gidip geliyordu. Daha sonra babasının tayininin Tekirdağ'a çıkması nedeniyle Florya'ya daha uzak bir mesafeden gitmeye başlayan Ozan, İstanbul'da Fen Lisesi kazandıktan sonra Galatasaray altyapı tesislerinde kalmaya başladı.

51.85'lik boyuyla hava toplarında başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

6Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı.

7Ozan Kabak, 2017 U17 Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Ozan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en dikkat çeken 10 ismi arasında gösterilmişti.

82017 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ozan'ın 2020'ye kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

9Ozan Kabak, Bülent Korkmaz'ı kendisine idol olarak görüyor.

10Galatasaray-Kasımpaşa maçının en fazla uzaklaştırma yapan (11), şut engelleyen (2) ve pas arası yapan (3) ismi Ozan Kabak oldu. Ozan Kabak maç sonu: Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu anı bekliyordum. Gece yatarken ‘Top ayağıma gelince ne yapacağım’ diye düşünüyordum. O yüzden maça ısınmam zor olmadı. Elimden geleni yaptım, ama hepsi bu değil. Üzerine koymaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOzan KabakHaberSpor
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