Hikmet Karaman'dan UEFA'ya tepki: "Madem futbol evrensel, KKTC neden oynamıyor?"

Avrupa Süper Ligi projesi iki günde son buldu, en azından rafa kalktı. Çatışmada kazanan şimdilik UEFA oldu. Fakat, Avrupa futbolunu yöneten kuruma eleştiriler de geliyor.

Denizlispor ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçın ardından basın toplantısına katılan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol ambargosu uygulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında konuştu. UEFA'nın tavrını eleştiren Karaman, kurumun cevap vermesini istedi.

Hikmet Karaman ne dedi?

"Ben şöyle düşünüyorum, KKTC neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var. KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."