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Hisarda şampiyonların buluşması

Son iki yılın şampiyonlarının karşılaşacağı sezonun ilk hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü bugün Yenicami’yi konuk edecek

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:41
Hisarda şampiyonların buluşması

Hüseyin Köprülü

2017-2018 futbol sezonun ilk haftasında, son iki sezonun şampiyonları karşılaşacak. 2015-2016 sezonu şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile 2016-2017 sezonu şampiyonu Yenicami arasındaki ilk hafta mücadelesi bugün saat 16.00’da Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’in ilk haftasındaki zorlu randevu öncesinde Yenicami’nin galibiyet sayılarında Mağusa Türk Gücü’ne karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında ligde oynanan son 12 maçta Başkent ekibi 9 galibiyet elde ederken Mağusa ekibi ise sadece 2 maçta 3 puana ulaşabildi. Takımlar 1 maçta ise eşitliği bozamadı.

Gollerde de büyük fark

İki takım arasında ligde oynanan son 12 maçta Yenicami’nin gol sayılarında da rakibine karşı büyük üstünlüğü var. Siyah Beyazlar 12 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırırken Mağusa Türk Gücü ise rakibine sadece 8 gol atabildi.

Çifte galibiyetli sezonlar

Yenicami’nin, rakibine karşı son yıllarda bir sezondaki çifte galibiyet sevincine karşın Mağusa Türk Gücü bu başarıyı yaşayamadı. Siyah Beyazlılar 2013-2014, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında hem iç sahada hem de dış sahada galibiyete ulaşarak rakibine puan şansı tanımadı.

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Son Güncelleme: 23.09.2017 12:24
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