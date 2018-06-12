Hızlı-güçlü-iyi

Havadis Spor'da yer alan habere göre, Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO) ve lisansız (CFA) olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenen yarışa yol bisikletçileri katıldı. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız” sloganı ile gerçekleştirilen Green Pedal Long Beach yol yarışları tamamlandı. Sonuçları ise şöyle:

CFA Master

1.Serhat Alışkan (NHG)

2.Mehmet Metin Şenova (A Takım)

3.Murat Çiftçi (Ferdi)

CFA Elit

1.Çağan Yorgozlu (A Takım)

2.Tolkan Pıtt (Ferdi)

3.Berkay Ramiz (Tüfekçi Spor)

PRO Bayan

1.Yağmur Aydındağ (YDÜ)

2.Sevim Yıldız (MGA)

3.Derya Deniz (Ferdi)

PRO Yıldız A

1.Berk Hançerli (Kültür Spor)

2.Şevket Hançerli (Kültür Spor)

3.İzzet Samet Deste (YDÜ)

PRO Genç

1.Mert Hançerli (Kültür Spor)

2.Altan Yavuz (LTB)

3.Hasan Şentürk (NHG)

PRO Elit

1.Soner Akbaş (Ferdi)

2.Mehmet Soyman (Green Pedal)

3.Bilal Ceral (Green Pedal)

Mayolar

Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ

PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli

PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş