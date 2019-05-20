İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın kasası doldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ”ayak bastı” parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.