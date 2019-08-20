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Indycar’da 5 araçlık korkutan kaza!

Indycar'ın 14. yarışı korkutan bir kazaya sahne oldu! Pocono pistinin 2. virajında 5 aracın karıştığı kaza sonrasında 45 dakikalık ara verildi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:05
Indycar’da 5 araçlık korkutan kaza!

Indycar’da sezonun 14. yarışı Pocono’da koşuldu. Yarışı Team Penske’den Will Power kazandı.

Ancak yarışa damgasını vuran olay ise henüz ikinci virajda yaşanan Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay ve Takuma Sato’nun dahil olduğu kaza oldu. Rossi’nin kötü bir start alması sonucu Sato ve Hunter’ın arasında kalmasıyla üç pilot temas yaşadı. Ardından duvara doğru savrulan araçlarla James Hinchcliffe ve Felix Rosenqvist ikilisi de temas yaşayarak kazaya dahil oldu. Kaza sebebiyle kırmızı bayraklar salladı ve yarışa 45 dakika ara verildi.

NTT IndyCar Series@IndyCar

Here's an intense first lap at @PoconoRaceway, as the drivers saw it. //

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Kazayla ilgili olarak Robert Wickens açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene aynı pistte ciddi bir kaza atlatan Wickens, Pocono’nun tehlikeli bir pist olduğunu ve belki de bu birlikteliğin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca bu tarz kazaların sürücüleri galibiyet ve şampiyonluklardan ettiğini söyleyen Kanadalı sürücü, fikirlerini Twitter üzerinden paylaştı:

Robert Wickens@robertwickens

How many times do we have to go through the same situation before we can all accept that an IndyCar should not race at Pocono. It’s just a toxic relationship and maybe it’s time to consider a divorce. I’m very relieved (to my knowledge) that everyone is okay from that scary crash

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Pocono Pist’i, New York’un biraz uzağındaki Pensilvanya bölgesindeki Pocono Dağları’nda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Indycar
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