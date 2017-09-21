İskele Cumhuriyet Stadı yenileniyor

İskele Belediyesi’nin, Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile yaptığı görüşmeler, K-Pet Süper Lig’de mücadele eden Gençler Birliği’nin de girişimleri ile sonuç verdi.

Cahitoğlu’nun yerinde incelediği İskele Cumhuriyet Stadı için başlatılan hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyesi Sefa Kurukafa ile Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gülcan, çalışmaların devam ettiği Cumhuriyet Stadı’nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar.

İSKELE CUMHURİYET STADI, YENİLENİYOR

Soyunma odaların, tribünleri ve çevre düzenlemesi için çalışmaların devam ettiği İskele Cumhuriyet Stadı’nda ışıklandırma için de düğmeye basıldı. Mevcut durumda sadece gündüzleri futbol karşılaşmasına ev sahipliği yapan stat ışıklandırma çalışması tamamlandığında geceleri de futbol severleri ağırlayabilecek.