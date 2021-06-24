Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tüm parayı casinoda yedi
Tüm parayı casinoda yedi
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl hapislik
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl...
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...

İspanya'da futbol ve basketbol maçları gelecek sezon tam seyirci kapasiteli oynanacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 15:44
13 Okunma
İspanya'da futbol ve basketbol maçları gelecek sezon tam seyirci kapasiteli oynanacak

Bakanlar Kurulunun bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası alınan kararları gazetecilere açıklayan Sağlık Bakanı Carolina Darias, futbol ve basketbol maçlarının gelecek sezon, salgın öncesindeki gibi tam seyirci kapasiteli oynanacağını duyurdu.

Darias, "Futbol ve basketbol maçlarında stadyum ve spor salonlarına seyirci alımında tam normalliğe dönüyoruz" dedi.

Kovid-19'da yeni vaka ve can kayıplarında son dönemlerde tespit edilen düşüşlerin ardından önlemlerde gevşemeye giden İspanyol hükümeti, 26 Haziran Cumartesi gününden itibaren 1.5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda maske kullanmayı serbest bırakma kararını da bugün aldı.

Vatandaşlara her türlü olasılığa karşı yanlarında maske bulundurmasını zorunlu tutma kararı alan hükümet, şimdiye kadar uygulanan, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alanda olsa konser, gösteri gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluğunun aynı şekilde devam ettiğini bildirdi. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu ise bu hafta sonundan itibaren kalkacak. 

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son iki haftadır 100'ün altında seyrediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 33'ünde aşılama sürecinin tamamlandığı İspanya'da, tek doz aşıyı olanların oranı da nüfusun yüzde 50'sinden fazlasına denk geliyor.

Ülkede haziran ayı başından bu yana günlük yeni vaka sayıları 2 bin-4 bin, can kayıpları da 20-60 aralığında açıklanıyor.

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deplasman golü kuralı kaldırıldı
Deplasman golü kuralı kaldırıldı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim
Aziz Yıldırım'dan açıklama
Aziz Yıldırım'dan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim