İşte Fenerbahçe'nin UEFA çözümü!

UEFA'da Finansal Fair Play kriterleri nezdinde sorun yaşayan ve Avrupa kupalarına gitmesie tehlikede olan Fenerbahçe, mali durumu Eljif Elmas ve Miha Zajc transferleri ile rahatlamak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi...

Fenerbahçe, Eljif ve Zajc’ın satışından büyük gelir bekliyor. Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri çerçevesinde çalışmalar yürütüyor. 1 aylık ek bir zaman daha bulan sarı-lacivertliler, 30 milyon euroya yakın bir bütçe açığıyla karşı karşıya.





‘Fener Ol’ projesiyle ciddi bir gelir elde eden sarı-lacivertli kulüp, kalan kısmı ise farklı bir metotla halletmeye çalışacak. Kadroda bulunan potansiyelli yıldızlar; Eljif Elmas ve Miha Zajc’ın satışından bonservis parası kazanılıp, Finansal Fair Play kriterlerinin karşılanması amaçlanıyor.





Eljif Elmas için 11 ila 15 milyon euro arası bonservis hedefleyen Fenerbahçe, Miha Zajc için de en az 8 milyon euro belirledi. Şu anda Inter, Napoli, Atletico Madrid gibi dev kulüplerin radarında olan Eljif, Avrupa futbolunda gelecek vaat eden yıldızlar arasında.



Bu nedenle 19 yaşındaki Makedon futbolcunun iyi bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligin son döneminde attığı 3 gol ve Makedonya Milli Takımı’ndaki olumlu performansı da Eljif Elmas’ın taliplilerini artırdı.





Öte yandan Miha Zajc için de bazı takipler mevcut. Bilhassa Rusya’da birçok kulüp Zajc’ı transfer etmek için zemin yokluyor. Sloven yıldızın da 24 yaşında olması ve milli takıma düzenli olarak seçilen bir isim olması, transfer ihtimalini güçlendiriyor.





Fenerbahçe, her iki yıldızının satışından en az 20 milyon euroluk bir gelir bekliyor. (Skorer)