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Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Moğolistan'a tarihi hezimet yaşattı. Japonya rakibini 14-0 yendi.

30 Mart 2021 Salı 17:46
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Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Japonya, Asya Elemeleri F Grubu'ndaki 5 maçını kazandı. Grupta en son Moğolistan'ı yenen Japonya, 5 maçta 27 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Fukuda Denshi Arena'da seyirciye kapalı oynanan maçta gol perdesini 13'te Minamino açtı. Yuyo Osaka ve Inagaki üçer gol atarak hat-trick yaptı. Japonya Milli Takımı, 71'de ise 1 dakikada iki gol attı.

Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.

Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.

Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.

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