Japonya sürprizi! Grubu lider bitirdi

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan 3’üncü ve son karşılaşmaların ardından Japonya 6 puanla grup lideri, İspanya ise 4 puan ve averajla 2’nci olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda Japonya ile İspanya, Uluslararası Khalifa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Güney Afrika Futbol Federasyonu’ndan Victor Gomes’in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını İspanya, 11’inci dakikada Alvaro Morata’nın attığı gol ile 1-0 önde tamamladı.

48’inci dakikada Japonya, Ritsu Doan’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 51’inci dakikada Ao Tanaka’nın golüyle Japonya, 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Japonya, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Japonya 7 puanla grubu lider; İspanya ise 4 puan ve averajla 2’nci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.