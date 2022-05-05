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Jorge Jesus: Fenerbahçe dışındaki teklifleri reddettim

Portekizli teknik adam, 20 Mayıs'a kadar Flamengo'dan teklif beklediğini de söyledi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 19:42
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Jorge Jesus: Fenerbahçe dışındaki teklifleri reddettim

Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus, UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya flaş açıklamalar yaptı.

"Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus, "Elbette dönmek isterim, evet. Ancak, her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek."

"Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim."

Jorge Jesus ile röportajı yapan Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, söyleşinin sonunda şu notu düştü"Büyük ihtimalle Jesus Fenerbahçe'ye gidecek. Cumartesi günü Lizbon'a geri dönüyor. 20'sine kadar Flamengo'nun vakti var. O ana kadar harekete geçmezlerse Jesus'un adresi belli."

"Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira son dönemde Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktörler. Hangisi daha iyi?" sorusuna Jorge Jesus, "Aralarında en iyisi Vitor Pereira! Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oynamayı, rakiplere baskı yapmayı ve skor almayı bilir. Belki tecrübeli oyuncular iyi sorunlar yaşar. Ancak, bence Vitor Pereira harika bir teknik direktör."

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