Juventus'ta ev partisi yapan 3 oyuncu kadro dışı

Pirlo, Torino derbisinden önce düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı ev partisi yaparken polis baskınına uğrayarak, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden para cezası kesilen üç oyuncusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbol camiasındaki bireyler olarak hareketleriyle herkese örnek olmaları gerektiğini belirten Pirlo, oyuncularının yaptığının dünyanın içinden geçtiği salgın döneminde yanlış olduğunu, dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

"Zamanla çalışmaya başlayacaklar"

Teknik direktör Pirlo, ABD'li McKennie, Brezilyalı Arthur ve Arjantinli Paulo Dybala'yı Torino ile yapacakları derbi müsabakasında kadro dışı bıraktığını şöyle açıkladı:

"Geçen akşamki hadiseye karışan 3 oyuncu yarınki maçın kadrosuna alınmadı. Zamanla çalışmaya başlayacaklar ve ne olduğunu göreceğiz."

Diğer yandan, yarınki Torino derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Pirlo, kendi kariyeri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek tek maçlara odaklanıyorum ve işimi iyi yapmayı düşünüyorum. Diğer taraftan, eğer 10 maçta kaybediyorsanız evinize dönmeniz normaldir. Ama benim amacım işimi iyi yapmak ve Juventus'ta çalışmaya devam etmek."