Kadıköy'de yüksek gerilim! Devler karşı karşıya

Uzun yıllardır Kadıköy'den galibiyet çıkaramayan Galatasaray bu seriye son vermek isterken Fenerbahçe ise ezeli rakibi karşısında kazanarak kötü günleri gerisinde bırakmayı planlıyor. Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig bitimine 7 hafta kala 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak dev derbi beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Kırmızı kart cezası devam eden Mehmet Ekici’nin forma giyemeyeceği mücadelede Galatasaray’da da iki cezalı oyuncu bulunuyor. Kırmızı kart cezası süren Luyindama ile sarı kart cezası bulunan Marcao’nun yer almayacağı müsabakada yedek futbolculara büyük iş düşecek.

DERBİ ORTALAMASI 42 BİN 48

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde Passolig kartta sarı-kırmızılılar, seyirci sayısında ise Fenerbahçe üstün durumda bulunuyor. Fenerbahçe, geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak bu sezon ilk 27 hafta itibarıyla iç saha maçlarını ortalama 35 bin 824 taraftar önünde oynadı. Geçtiğimiz sezon 40 bin seyirci ortalamasını geçen Galatasaray, bu sezon az farkla olsa da rakibinin gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 27 haftanın verilerine göre iç saha maçlarına 34 bin 398 taraftar ortalamasıyla çıktı. Sarı-kırmızılılar, 4,5 milyonu geride bırakan Passolig Kart Ligi’nde ise uzun zamandır birinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu 745 bin 714 Passolig kart sayısı ile tamamlayan Galatasaray, bu sezon aynı kart sahibi taraftar sayısında 881 bin 813’e ulaştı. Sıralamada ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin ise kart sahibi taraftar sayısı 824 bin 988’de kaldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2014-2015 sezonundan itibaren oynanan karşılaşmalarda seyirci ortalaması 42 bin 48 olarak kayıtlara geçti. Bahsi geçen sezondan itibaren iki takımın aralarında oynadığı karşılaşmaları toplam 385 bin 780 kişi tribünlerden seyretti.