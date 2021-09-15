Kartal ilk maçında mağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı.
Dolmabahçe'de oynanan mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çaldı.
Karşılaşma, 2-1’lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle noktalandı.
Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3’te Erling Haaland’dan geldi.
Bu sonuçla Dortmund, henüz Sporting-Ajax mücadelesinin oynanmadığı C Grubu’nda maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Salı akşamı saat 19:45’te Ajax’a konuk olacak.