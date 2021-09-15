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Kartal ilk maçında mağlup

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 21:47
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Kartal ilk maçında mağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çaldı.

Karşılaşma, 2-1’lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3’te Erling Haaland’dan geldi.

Bu sonuçla Dortmund, henüz Sporting-Ajax mücadelesinin oynanmadığı C Grubu’nda maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi.

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Salı akşamı saat 19:45’te Ajax’a konuk olacak.

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