Kartal Larin'le kanatlandı : Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 6-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Maçın yıldızı ise 4 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Cyle Larin oldu.