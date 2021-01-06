Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
16'sı yerel 18 pozitif vaka
Kapat

Kartal Larin'le kanatlandı : Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 6-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Maçın yıldızı ise 4 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Cyle Larin oldu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
281 Okunma
Kartal Larin'le kanatlandı : Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 17. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 6-0 kazanarak liderlik koltuğunu geri aldı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, 89. dakikada ise Hasic kaydetti.

Bu galibiyetle siyah beyazlılar, puanını 34 yaparak liderliğe yükseldi, Rizespor ise 20 puanda kaldı.

LARIN ŞOV YAPTI!

Maçın yıldızı ise 4 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Cyle Larin oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev kulüpler Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü
Dev kulüpler Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü
Menajerinden açıklama: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız
Menajerinden açıklama: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağız
Manchester City'de vakalar artıyor
Manchester City'de vakalar artıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim