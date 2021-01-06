Kartal Larin'le kanatlandı : Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 6-0

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 17. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 6-0 kazanarak liderlik koltuğunu geri aldı.
Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, 89. dakikada ise Hasic kaydetti.
Bu galibiyetle siyah beyazlılar, puanını 34 yaparak liderliğe yükseldi, Rizespor ise 20 puanda kaldı.
LARIN ŞOV YAPTI!
Maçın yıldızı ise 4 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Cyle Larin oldu.