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Kaymaklı’da Akay Aşina aday

Küçük Kaymaklı’nın efsane futbolcularından ve geçmiş yönetimlerde de görev alan Akay Aşina başkanlığa aday oldu

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:01
Kaymaklı’da Akay Aşina aday

Havadis Spor'dan  Ahmet Özsoy'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı da ay sonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı için aradığı başkan adayını buldu.

Mevcut başkan Hasan Tosunoğlu’nun başka aday çıkmazsa yeniden adayım demesinin ardından camianın gençleri ve kulübün geçmiş başkanlarından destek alan efsane futbolculardan Akay Aşina başkanlığa aday olma kararı verdi.

Küçük Kaymaklı kariyerinin unutulmaz futbolcularından olan takım kaptanlığını yapmış ve geçmiş yönetimlerde de görev almış olan Akay Aşina, ay sonunda yapılacak genel kurulda tek aday gibi görünüyor.

Tosunoğlu ve eski başkanlardan destek

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Başkan Hasan Tosunoğlu’nun destek verme sözünde bulunduğu Akay Aşina eski başkanlarla da görüşüyor.

Kulübe maddi destek veren Ali Başman ve Mert Atakan ile de görüşerek destek sözü alan Akay Aşina, Galip Bozalp ve Erol Atakan ile de görüşme hazırlığında.

Geçmişte olduğu gibi alt yapı için Mert Atakan ile anlaşan Akay Aşina, Kaymaklı alt yapısının finansmanını Atakan’ın kontrolüne bırakacak.

Hazırlıklar başlıyor

Kaymaklı’nın, tüzük gereği haziran ayında yapılması gereken genel kurulunun seçimlerle çakışmaması adına ay sonuna bırakıldığı açıklandı. Başkan adayı Akay Aşina, bugün genel kurul hazırlıklarını yaparken diğer taraftan da takım kadrosunu oluşturma çalışmalarına hız verecek.

Kaymaklı’nın özünden çıkan genç isimler ve iş adamlarından oluşacak bir yönetim ile göreve başlamayı planlayan Aşina’nın başkan adaylığı camiada büyük sevinç yarattı.

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