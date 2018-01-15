Kaymaklı’nın genç file bekçisi

Havadis Spor'un haberine görei Kaymaklı alt yapısından yetişen ve ince vücut yapısı, uzun boyu ile tam bir kaleci fiziği taşıyan genç kaleci Efe Erdem Karakaş, A takımın tecrübeli kalecisi Ali Duvarcı’nın Kaymaklı’ya transfer olduğu 2000 yılındaki fiziğini andırıyor.

Kaymaklı’nın Lefkoşa Golden Tulip’te gerçekleşen devre arası kampına da götürülen Efe, Lapta’ya karşı oynanan hazırlık maçının son 35 dakikasında ilk kez A takım kalesine geçmişti ve son oynanan Ocak maçında kalede beğenildi.

Kaymaklı’nın kaleci antrenörü İbrahim Reis tarafında çalıştırılan Efe’nin, Ali Duvarcı’nın birinci yedeği olacağı öğrenildi.