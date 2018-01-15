Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113321
ALTIN
163.800
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.2418
EURO
4.6610
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

Kaymaklı’nın genç file bekçisi

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın Türk Ocağı ile oynadığı Yılmaz Balcı Anı Karşılaşması’nda kaleyi koruyan 17 yaşındaki Efe izleyenlerin beğenisini kazandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:37
Kaymaklı’nın genç file bekçisi
banner10

Havadis Spor'un haberine görei Kaymaklı alt yapısından yetişen ve ince vücut yapısı, uzun boyu ile tam bir kaleci fiziği taşıyan genç kaleci Efe Erdem Karakaş, A takımın tecrübeli kalecisi Ali Duvarcı’nın Kaymaklı’ya transfer olduğu 2000 yılındaki fiziğini andırıyor.

Kaymaklı’nın Lefkoşa Golden Tulip’te gerçekleşen devre arası kampına da götürülen Efe, Lapta’ya karşı oynanan hazırlık maçının son 35 dakikasında ilk kez A takım kalesine geçmişti ve son oynanan Ocak maçında kalede beğenildi.

Kaymaklı’nın kaleci antrenörü İbrahim Reis tarafında çalıştırılan Efe’nin, Ali Duvarcı’nın birinci yedeği olacağı öğrenildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı
Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı
Kravets resmen Kayserispor'da
Kravets resmen Kayserispor'da
Sow, Bursaspor'a imzayı attı
Sow, Bursaspor'a imzayı attı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim