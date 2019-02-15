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Kıbrıslı atlet Tuğba Aydın Türkiye Milli Takımı’nda

15 Şubat 2019 Cuma 17:26
Kıbrıslı atlet Tuğba Aydın Türkiye Milli Takımı’nda

Ülkemiz atletlerinden Tuğba Aydın, Türkiye Milli Takımı’na davet edildi. Kıbrıslı atlet Tuğba Aydın, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışacak.

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası, bu yıl 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Şampiyonada 20 ülkeden 250 atlet 24 branşta yarışacak. Tuğba Aydın, Türkiye Milli Takımı’ndan davet alarak şampiyonada yer alacak.

2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda Tuğba Aydın üç adım atlama branşında 13.13’lük derecesi ile bu sezon kendisinin en iyi derecesine imza atarak ikinci olmuş, uzun atlama branşında 5,92 ile yine kişisel olarak sezonun en iyi derecesi ile ikinci olma başarısı göstermişti.

Aydın, Türkiye Milli Takımı adına Balkan Şampiyonası’nda üç adım atlama ve uzun atlama branşlarında yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Aydın
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Ertaç Eser 2019-02-15 20:15:29

Böyle değerlerin olması çok gururlandırıcı.Başarılar Tuğba yolun açık olsun.

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