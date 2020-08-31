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KİCKBOKS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI DÜZENLENDİ

2020 Kickboks Ligi (2.Ayak) Müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, 30 Ağustos 2020, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:47
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KİCKBOKS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI DÜZENLENDİ

2020 Kickboks Ligi (2.Ayak) Müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, 30 Ağustos 2020, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve lig sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde 10 dernekten 70 sporcunun kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği Şampiyon oldu.

Anahtar Kelimeler:
2020 Kickboks Ligi
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