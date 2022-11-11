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KKTC dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Uluslararası Dünya Çocuk Fitness ve Dans Şampiyonası 12-14 Kasım’da Bafra’da gerçekleştirilecek.

11 Kasım 2022 Cuma 10:28
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KKTC dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak



Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen “Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası” bu yıl KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun katkılarıyla KKTC'de yapılıyor.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de yarın başlayacak ve 14 Kasım'a kadar sürecek yarışmalarda, KKTC’nin yanında Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’dan sporcular yarışacak.

Şampiyonada 256, Uluslararası Dans Yarışması'na ise 113 sporcu podyuma çıkacak.

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