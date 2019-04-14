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KKTC Taekwondo Takımı Şampiyon!

KKTC Taekwondo Milli Takımı, Ukrayna’da yapılan uluslararası müsabakada şampiyon oldu.

14 Nisan 2019 Pazar 08:23
KKTC Taekwondo Takımı Şampiyon!
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Ayrıca Milli Takım Kaptanı Pınar Akarpınar, müsabakaların en teknik sporcusu seçilerek kupaya layık görüldü.
Sporcular, toplamda 19 altın madalya , 6 gümüş madalya , 2 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldular.


Yapılan 4 disiplindeki yarışmalarda ; Pınar Akarpınar 3 Altın; Zehra Karip 1 Altın 1 Gümüş;
Ela Kılıç 2 Altın 1 Bronz; Derin Erdem 2 Altın; Suiumkan Baky Kyzy 1 Altın 1 Gümüş; Arda Aslan Öztürk 1 Altın 1 Gümüş 1 Bronz; Yunus Emre Tomak 2 Altın 1 Bronz; Kerim Karpuz 2 Altın; Öykü Ergin 2 Altın; Ali Uslu 2 Gümüş madalya kazandılar.

KKTC Taekwondo Milli Takımı’nın, Ukrayna’da kazandığı bu başarı, ülkede sevinç ve gururla karşılandı.

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