KKTC Taekwondo Takımı Şampiyon!

Sporcular, toplamda 19 altın madalya , 6 gümüş madalya , 2 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldular.
Yapılan 4 disiplindeki yarışmalarda ; Pınar Akarpınar 3 Altın; Zehra Karip 1 Altın 1 Gümüş;
Ela Kılıç 2 Altın 1 Bronz; Derin Erdem 2 Altın; Suiumkan Baky Kyzy 1 Altın 1 Gümüş; Arda Aslan Öztürk 1 Altın 1 Gümüş 1 Bronz; Yunus Emre Tomak 2 Altın 1 Bronz; Kerim Karpuz 2 Altın; Öykü Ergin 2 Altın; Ali Uslu 2 Gümüş madalya kazandılar.
KKTC Taekwondo Milli Takımı’nın, Ukrayna’da kazandığı bu başarı, ülkede sevinç ve gururla karşılandı.