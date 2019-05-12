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Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 Kişilik Ekip Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’nde

12 Mayıs 2019 Pazar 15:00
Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 Kişilik Ekip Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’nde
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 kişilik bir ekip dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor. 

Kulüpten verilen bilgiye göre, kulübü temsilen Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu’nun katıldığı ralli, dün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı. 

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Rallinin ilk gününde Avusturya’dan geçilip Slovenya’ya ulaşıldı. Ralli sırasıyla Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran’dan geçip, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.  

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil KulübüAvrupa Orient Doğu Ve Batı Dostluk RallisiSporHaberGündemKıbrıs
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