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Koopspor ve LAÜ galip

02 Kasım 2019 Cumartesi 12:32
Koopspor ve LAÜ galip

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda ilk gün tamamlandı.

Koopspor farklı kazandı: 68-32

Açılış maçında Çetinkaya ile Koopspor, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Koopspor maçın maçından itibaren eline aldığı skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleden 68-32 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Koopspor’da Timur 18, Alpay da 17 sayı ile oynarken, Çetinkaya’nın en skorer ismi 9 sayı üreten Nevzat oldu.

Çekişmeli maç LAÜ’nün: 59-52

Gecenin ikinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Başa baş giden mücadelenin ilk yarısı 28-28 eşitlikle tamamlanırken, mücadeyi LAÜ 59-52 kazanarak yarı finalde Koopspor’un rakibi oldu. LAÜ’de Ömer Güner 22 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, GAÜ’de Kutay 18 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bugün YDÜ-DAÜ oynayacak

KTSYD Kupası’nda ilk turun son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

BRTK

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiKTSYD KupasıKoopsporLAÜSporHaberGündemKıbrıs
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