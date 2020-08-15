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KORTLARDA ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası büyükler ve senyör kategorilerinde çekişmeli ve heyecanlı maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvada oynanan günün karşılaşmaları ve maç sonuçları şu şekilde oldu:

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:55
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KORTLARDA ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı  Turnuvası büyükler ve senyör kategorilerinde çekişmeli ve heyecanlı maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvada oynanan günün karşılaşmaları ve maç sonuçları şu şekilde oldu:

Büyük Kadınlar:
Oksana Piddubna - Meril Sonakın  6/3 – 3/6 - 6/4

Büyük Erkekler:
Derin Samioğlu - Zeki Esendağlı  6/2 – 6/2
Turgay Vural Hıdıroğlu - Mustafa Mehmet Zorba    0/6 – 0/6

Senior 30+ Erkekler:
Orçun Kasap – İlke Ünlücan  6/1 – 6/2
Kemal Soyer  - Hasan Gazioğlu  6/2 – 6/3

Senior 40+ Kadınlar:
Sinem Sayar Ercantan - İpek Özsev   2/6 – 3/6

Senior 40+ Erkekler:
Ediz Demirciler - Savaş Esendağlı  6/1 – 6/0
Emir Ahmet Konuklu - Burak Gazi  6/3 – 6/2
Orhun Doğasal - Börte Kağan Barlasoğlu   6/0 – 6/0
Murat Şahin - Necat Yüksel  2/6 – 0/6

Senior 50+ erkekler:
Zafer hıdıroğlu - sinan şemiler 6/0 – 6/0
Reşat yüksel - kerim ismail karabil   5/7 – 2/6
Ahmet faraçoğlu - jean chrıstohe schrotte   0/6 – 0/6

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