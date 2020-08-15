KORTLARDA ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası büyükler ve senyör kategorilerinde çekişmeli ve heyecanlı maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvada oynanan günün karşılaşmaları ve maç sonuçları şu şekilde oldu: