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KTFF’den antrenörlere yönelik online seminer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik online eğitim semineri gerçekleştiriliyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 11:12
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KTFF’den antrenörlere yönelik online seminer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik online eğitim semineri gerçekleştiriliyor.

B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerinin 2020-2021 sezonunda çalışabilmeleri için seminere katılmaları zorunlu olup; seminer başvurularının KTFF Genel Sekreterliği’ne 24 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar yapılması gerektiği bildirildi.

Kurs 4 Ağustos 2020 Salı günü başlayacak. Katılımın ücretsiz olacağı seminere, A Lisans antrenörleri ve Teknik Direktörler de katılabilecek.

Online konferans uygulaması ‘Zoom’ programı üzerinden yürütülecek seminerde ülkemizden ve Türkiye’den eğitimciler sunum yapacak.

Seminerde Yönetim Bilimi ve Antrenman Bilimi alanlarında 21 konu işlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuKıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği
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