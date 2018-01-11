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Kupada eşleşmeler belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda birinci ve ikinci tur maçları tek maç, çeyrek final ve yarı final maçları ise iki maç üzerinden oynanacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:54
Kupada eşleşmeler belirlendi
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BRT Spor'un haberine göre, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası fikstür çekilişi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kupada lk tur maçları 20 - 21 Ocak’ta oynanacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda birinci ve ikinci tur maçları tek maç, çeyrek final ve yarı final maçları ise iki maç üzerinden oynanacak. Finalde tek maç olacak.

İlk tur eşleşmeleri şöyle:

Girne Halk Evi - Ozanköy

Göçmenköy - K.Kaymaklı

Lefke - B.Bağcıl

GAÜ Çetinkaya - Maraş

Esentepe - Cihangir

Gönyeli - Merit A.Yeşilova

G.Gücü - Hamitköy

Yeniboğaziçi - Dumlupınar

Mormenekşe - Türk Ocağı

Binatlı - Değirmenlik

Mağusa Türk Gücü - Lapta

Akova - Yalova

Çanakkale - Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk - Birliği - Görneç

Yenicami - Doğancı

Kaya Mehmetçik - Gençler Birliği

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