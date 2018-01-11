Kupada eşleşmeler belirlendi

BRT Spor'un haberine göre, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası fikstür çekilişi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kupada lk tur maçları 20 - 21 Ocak’ta oynanacak.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda birinci ve ikinci tur maçları tek maç, çeyrek final ve yarı final maçları ise iki maç üzerinden oynanacak. Finalde tek maç olacak.
İlk tur eşleşmeleri şöyle:
Girne Halk Evi - Ozanköy
Göçmenköy - K.Kaymaklı
Lefke - B.Bağcıl
GAÜ Çetinkaya - Maraş
Esentepe - Cihangir
Gönyeli - Merit A.Yeşilova
G.Gücü - Hamitköy
Yeniboğaziçi - Dumlupınar
Mormenekşe - Türk Ocağı
Binatlı - Değirmenlik
Mağusa Türk Gücü - Lapta
Akova - Yalova
Çanakkale - Baf Ülkü Yurdu
Doğan Türk - Birliği - Görneç
Yenicami - Doğancı
Kaya Mehmetçik - Gençler Birliği