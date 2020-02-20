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Kuzeyin Kralları

Borussia Dortmund kariyerine rekorlarla başlayan Haaland ve Türkiye'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen Sörloth, Norveç'in son yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı önemli iki golcü olarak dikkati çekiyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:38
Kuzeyin Kralları
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Borussia Dortmund kariyerine rekorlarla başlayan Haaland ve Türkiye'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen Sörloth, Norveç'in son yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı önemli iki golcü olarak dikkati çekiyor. Sezona Avusturya ekibi Salzburg'da başlayıp devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, çıktığı 29 maçta 39 gol kaydetti. İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan ve Trabzonspor'un gol yükünü sırtlayan Sörloth ise oynadığı 33 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

HAALAND, ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'i 2-1 yendikleri maçta takımının gollerini atan Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Haaland, 10 golle zirvede bulunan Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'yi yakaladı.

HAALAND'IN İLKLERİ

Almanya ekibinin 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Haaland, lig, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran ilk Borussia Dortmundlu futbolcu oldu.

Haaland, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gole en erken ulaşan futbolcu olarak da dikkati çekti. Haaland, bu sezon 10 golünü sadece 7 maçta buldu.

Genç futbolcu, Roberto Firmino, Sadio Mane, Claudio Sulser ve Just Fontaine'den sonra "Devler Ligi"ndeki ilk sezonunda 10 gol atan 5. futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Salzburg'da oynadığı dönemde Belçika ekibi Genk'e karşı 2, 34 ve 45. dakikalarda 3 gol kaydeden Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçın ilk yarısında "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Borussia Dortmund formasıyla Augsburg'a 3, Köln ve Union Berlin'e ikişer, Eintracht Frankfurt'a bir olmak üzere 8 gol atan Haaland, Almanya ligindeki ilk 5 maçında bu rakama ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

Öte yandan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği mücadelede 9 kez fileleri havalandıran Haaland, bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu da kırdı.

SÖRTLOTH'UN KARİYERİNİN EN VERİMLİ DÖNEMİ

Sörloth, sezonun ortaları olmasına karşın Trabzonspor'da kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Norveç'te Bodo/Glimt ile 2014-2015 sezonunda 14, Danimarka'da Midtjylland formasıyla 2017-2018 sezonunda 15 gol kaydeden 24 yaşındaki Sörloth, bordo-mavililerde bu rakamların çok üzerine çıkmayı başardı. Norveçli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 22 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Sörloth, bu gollerin 17'sini attığı Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Borussia DortmundTrabzonsporSörlothHaaland
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