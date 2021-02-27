LeBron James’ten İbrahimoviç’e sert cevap: İkiyüzlü

Milan’ın İsveçli yıldızı İbrahimoviç geçtiğimiz günlerde Discovery Plus'a konuşmuş, LeBron James'in yeteneğini takdir etse de sporcuların politikaya karışmalarının bir "hata" olduğunu söylemişti. Açıklamalarla ilgili ABD’li basketbolcu LeBron James’ten sert bir cevap geldi.



Geçtiğimiz gün oynanan Portland Trail Blazers karşılaşması sonrası basın toplantısında Zlatan İbrahimoviç’in açıklamalarıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna James, “Günün sonunda, yanlış olan şeyler hakkında asla susmam. Halkıma eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, ırkçılık, sistematik seçmen baskısı ve toplumumuzda devam eden şeyler hakkında fikrimi söylüyorum çünkü ben bu toplumun bir parçasıyım ve olup biteni görüyorum” dedi.



‘ÇEVREMDEKİ KİŞİLERİN SESİYİM’



LeBron James, “Çevremdeki kişilerin özellikle çocukların bir sese ihtiyacı var. Ben de onların sesiyim. NBA’i ve statümü onların sesi olarak kullanıyorum. Yalnızca ABD’de de değil, bütün dünyadaki sorunlara ışık tutmak için buna devam edeceğim” derken İbrahimoviç’in kendisiyle ilgili açıklamalarına da şöyle cevap verdi:

“Benim hakkımdaki açıklamaları ikiyüzlülük. Geçmişte ırkçılıkla ilgili yorumlar yapmıştı. 2018'de İsveç Milli takımındayken soyadı sebebiyle sahada ırkçılık olduğundan bahsetmişti”



İBRAHİMOVİÇ LEBRON JAMES’E HATA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ



Zlatan İbrahimoviç geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda LeBron James ile ilgili, "O bir fenomen ancak statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. Futbol oynuyorum ve en iyi yaptığım iş bu. Politikacı değilim. Eğer öyle olsaydım o zaman siyaset yapardım. Ünlü isimlerin yaptığı hatalardan birisi bu. Benim için belli konulardan kaçınmak ve yaptığının en iyisini yapmak her zaman daha iyidir. Aksi halde bazı şeyleri yanlış yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız" ifadelerini kullanmıştı.