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Lefke deplasmanda siftah peşinde

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Süper Lig’de bu sezon oynadığı 7 deplasman maçından sadece 1 puan çıkaran ve bu alanda en kötü grafiği çizen Lefke, ilk devrenin son maçında Ozanköy deplasmanında galibiyet siftahı peşinde olacak

29 Aralık 2017 Cuma 16:20
Lefke deplasmanda siftah peşinde
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Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, K-PET Süper Lig’de 15.hafta öncesinde 7 deplasman maçına çıkan Lefke, Cihangir gibi dış saha galibiyeti olamayan iki takımdan biri.

7 deplasmandan sadece 1 puan çıkaran ve bu alanda en kötü istatistiklerin sahibi olan Lefke, ilk devrenin son maçında Ozanköy deplasmanında siftah için mücadele edecek.

İç saha performansının biraz daha iyi olması nedeni ile genel sıralamada play-out bölgesinde bulunan Lefke, deplasman grafiğinde en kötü takım durumunda.

Deplasmanda 1 puan alabildi

Lefke takımı 4.haftada Yenicami, 6.haftada Türk Ocağı, 8.haftada Gençler Birliği, 10.haftada Gençlik Gücü, 11.haftada GAÜ Çetinkaya ve 13.haftada Küçük Kaymaklı maçlarından boynu büyük ayrılarak kötü bir deplasman grafiği çizdi.

Lefke sadece 2.haftada Binatlı deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönerek toplam 7 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.

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