Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Lefkoşa ralliye hazır!

Yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de Kuzeye geçilecek

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:30
Lefkoşa ralliye hazır!

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi'nin Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bugün gerçekleşecek. 

İki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı BUGÜN yapılacak ve yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de Kuzeye geçilecek.

Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola eski güzergahına dönecek.

Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
41 yat Hatay'dan Karpaz'a doğru yola çıktı
41 yat Hatay'dan Karpaz'a doğru yola çıktı
Türkiye Süper Lig'inde derbi heyecanı
Türkiye Süper Lig'inde derbi heyecanı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim