Ligin başında zorlu mücadele!

Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon şampiyonluğa oynamayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iki takım da 3 puan arayacak. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Victor Moses ve Isla da forma giyemeyecek. Peki Başakşehir Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?