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Ligin beyi Yenicami

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Yenicami şampiyon olduğu geçen sezonki ilk devrede oynadığı 15 maçta 38 puan toplamıştı ve yine lider durumdaydı. Bu sezonki 15 maçta ise 30 puan toplayabilen Yenicami ilk devrenin yine lideri oldu

02 Ocak 2018 Salı 12:19
Ligin beyi Yenicami
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Havadis Spor'dan Ahmet Özsoy'un haberine göre, Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami bu sezon da şampiyonluğun en ciddi adaylarından. Geride kalan ilk devreyi lider bitiren Yenicami geçtiğimiz sezonki 15 haftada 38 puan toplayarak ilk devreyi zirvede tamamlamıştı, bu sezonki 15 haftada ise 30 puan toplayarak araya yine zirvede girmeyi başardı.

Yenicami geçtiğimiz sezon en yakın rakibi Çetinkaya’ya 9 puan fark atarak ilk devreyi tamamlarken, bu sezonki en yakın rakibi Binatlı’nın ise 1 puan önünde lider olarak ilk devreyi bitirdi.

8 puanlık fark

Yenicami geçtiğimiz sezonun ilk devresine göre bu sezonun ilk devresinde 8 puan daha az puan topladı. Geçtiğimiz sezonun ilk devresindeki 15 maçın 12’sinde mağlup olmayan, 10 maç ise üst üste galip gelen Yenicami tüm sezon boyunca ise ligi domine ederek şampiyon olmuştu. Geçen sezon olağanüstü bir grafik sergileyen Yenicami bu sezon ise ayni rahat konumda değil.

Bu sezonki galibiyet serisi 4 maç olan Yenicami bunu ise ilk devrenin son 4 haftasında başarabildi. Geçtiğimiz sezona mağlubiyetle başlayan ve ilk devresindeki 15 maçta sadece 1 kez mağlup olan Yenicami 2 kez de berabere kalmıştı. Bu sezonun ilk devresindeki 15 maçta ise 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Yenicami 7 ve 8’inci haftalarda üst üste mağlup oldu.

John Ebuka’nın formu

Yenicami’nin son şampiyonluğuna 30 gol ile katkı koyan golcü futbolcusu John, geçen sezonu Ocak’tan Ertaç ile birlikte 30 golle tamamlayarak gol krallığını paylaşmıştı.

John Ebuka geçtiğimiz sezonun ilk devresinde takımın attığı 43 golün 21’ine imza atmıştı. Bu sezonki 15 haftada ise atılan 37 golün 18’ini kaydeden John geçtiğimiz sezondan 3 gol geride.

Takım olarak geçen sezon 43 gol atıp 8 gol yiyen Yenicami, bu sezon ise 37 gol atıp 20 gol yedi. Bu sezon 6 gol daha az atan Yenicami’de golcü futbolcu John da 3 gol daha az atmış durumda.

Geçen sezonki 15 maçta 1255 dakika görev yapan John, 5’inci haftada 85’inci dakikada gol sevinci yaşarken ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü ve 6’ıncı hafta forma giyememişti. Bu sezon ise 15 maçın tamamında forma giyen John tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı ve 1350 dakikanın tamamında sahada kaldı.

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