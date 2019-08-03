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Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:01
Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olması nedeniyle uluslararası turnuvalardan 3 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Brezilya'ya 2-0 yenildikleri yarı final maçının ardından Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, madalya törenine katılmamıştı. Üçüncülük mücadelesinde Beşiktaş'ta forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel ile tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Lionel Messi'ye, bir maç men cezası da verilmişti.

Turnuvanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Messi, "Arjantin, yolsuzluk yapılan bir organizasyonun içinde yer almamalı. Bu turnuvanın, Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Gerçeklerin artık söylenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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