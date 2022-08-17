Lions Kulüpleri Spor Şenliği dostluk turnuvası yapıldı

7. kez düzenlenen spor şenliği U10 futbol turnuvasıyla yapıldı. Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln. Ayşe Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln. Zekiye Kaya, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı, Ln.Esin Oza, Mağusa Desdemona Lions Kulübü başkanı Ln. Denise Hüseyinoğluları, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, Lions Kulüplerini temsilcileri yönetim kurulu üyeleri, dostluk turnuvasına katılan takımların antrenör ve yöneticileri, organizasyona katılan Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımların sporcuları yer aldı.

Güzel Hareketler Keyifle İzlendi

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü iş birliğinde organize edilen 7.geleneksel spor şenliği U10 dostluk turnuvası Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında oynandı. Karşılaşmaları yöneten Demir’in yönettiği ve kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon U10 takımları arasında oynanan 6 karşılaşmada farklı sporcularının birbirleriyle kaynaşması, minik sporcular yeteneklerini ve hünerlerini sergileyerek ortaya güzel hareketler çıkarılırken, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, mutlulukları tüm takımlar şampiyon sloganı ile turnuva sona erdi.

Yapılan Organizasyonlar

Mağusa Kale Lions Kulübü, Lions Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen 4. ve 5.kez düzenlenen spor şenliği dostluk turnuvası, 6.kez Futbol Şenliği ile birlikte yeniden Tenis, Streetball branşları da düzenlenirken, bu yılda (2022) 7.kez spor şenliği U10 dostluk turnuvası düzenleniyor.

Ödüller

7.Geleneksel olarak düzenlenen Spor Şenliği U10 dostluk turnuvasında oynanan karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar, plaketler, katılım belgeleri Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln. Ayşe Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln. Zekiye Kaya, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı, Ln.Esin Oza, Mağusa Desdemona Lions Kulübü başkanı Ln. Denise Hüseyinoğluları, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, yöneticiler, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından verildi.