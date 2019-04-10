Liverpool, Anfield'da avantajı kolayca kaptı!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 10. dakikada Manchester City'den geldi. Topla birlikte ceza sahası içine giren Raheem Sterling'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

Ancak 'VAR' odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Björnk Kuppers, Danny Rose'un topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Rose penaltı kararı sonrası büyük üzüntü yaşarken hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Aguero penaltı vuruşunu gole çeviremezken kaleci Hugo Lloris kritik bir kurtarış yaparak takımının geriye düşmesini engelledi

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Sol kanattan gelişen atakta Dele Alli yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Ceza sahası içinde bir anda topla buluşan Harry Kane'in vuruşunu kaleci Ederson çeldi.

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da net gol fırsatı yakalayamazken İngiliz forvet Harry Kane topla buluşmakta zorlandı.

Orta saha mücadelesinin ağırlıkta geçtiği ilk yarıda iki takım oyuncuları zaman zaman gergin anlar yaşadı.

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı ise ev sahibi Tottenham'dan geldi. Güney Koreli Heung-Min Son'un uzak mesafeden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen Harry Kane, maçın 56. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonrasında maça devam edemedi ve oyundan çıkarak yerini Lucas Moura'ya bıraktı.

Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Kane'in sakatlandığı pozisyonda kart vermediği için hakeme sert itirazlarda bulundu.

İlk yarıda penaltı vuruşundan yararlanamayan Aguero, 70. dakikada yerini 1997 doğumlu Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a bıraktı.

Ve maçtaki ilk gol dakika 78'de ev sahibi Tottenham'dan geldi. Christian Eriksen'in pasında ceza sahası içine giren Güney Koreli Son topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.

Topun çıktığını düşünen Manchester City savunmasının bir anlık duraklamasından faydalanana Son, açısını düzeltti ve vuruşunda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Harry Kane'in sakatlığı ile şoke olan Tottenham'da son anlarda Dele Alli de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun yerine Fernando Llorente oyuna dahil oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan'da Manchester City'nin sahasında oynanacak.

Öte yandan gecenin diğer maçında Liverpool sahasında ağırladığı Porto'yu 2-0 mağlup etti.