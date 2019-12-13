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Liverpool Jürgen Klopp’un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

13 Aralık 2019 Cuma 16:18
Liverpool Jürgen Klopp’un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı!

Liverpool Kulübü, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Klopp’un 2022’de bitecek sözleşmesinin 2024’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Klopp, ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarında çalıştıktan sonra 2015’te Liverpool’un başına geçmişti. Tecrübeli teknik direktör, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu sezon Premier Lig’de namağlup yoluna devam eden Liverpool, 16 haftada topladığı 46 puanla en yakın rakibi Leicester City’nin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de E Grubu’nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolJürgen Klopp
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