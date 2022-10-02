Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Pazar gününü futbol izleyerek ve takip ederek geçirmek isteyenler bugünün maç programını araştırmaya başladı.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın en prestijli liglerinde bugün oynanacak maçları sizler için derledik.İşte bugünün maç programı..

Spor Toto Süper Lig

14:30 Alanyaspor - Giresunspor

14:30 Sivasspor - Hatayspor

17:00 Konyaspor - Ümraniyespor

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

Almanya Bundesliga

16:30 Hertha Berlin - Hoffenheim

18:30 Schalke 04 - Augsburg

Fransa Ligue 1

14:00 Lorient - Lille

16:00 Ajaccio - Clermont

16:00 Troyes - Reims

16:00 Toulouse - Montpellier

16:00 Auxerre - Brest

18:05 Monaco - Nantes

21:45 Lens - Lyon

İtalya Serie A

13:30 Lazio - Spezia

16:00 Sampdoria - Monza

16:00 Lecce - Cremonese

16:00 Sassuolo - Salernitana

19:00 Atalanta - Fiorentina

21:45 Juventus - Bologna

İngilete Premier Lig

16:00 Manchester City- Manchester United

18:30 Leeds United - Aston Villa

İspanya La Liga

15:00 Espanyol - Valencia

17:15 Celta Vigo - Real Betis

19:30 Girona - Real Sociedad

22:00 Real Madrid - Osasuna