Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Pazar gününü futbol izleyerek ve takip ederek geçirmek isteyenler bugünün maç programını araştırmaya başladı.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?
Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın en prestijli liglerinde bugün oynanacak maçları sizler için derledik.İşte bugünün maç programı..
Spor Toto Süper Lig
14:30 Alanyaspor - Giresunspor
14:30 Sivasspor - Hatayspor
17:00 Konyaspor - Ümraniyespor
20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
Almanya Bundesliga
16:30 Hertha Berlin - Hoffenheim
18:30 Schalke 04 - Augsburg
Fransa Ligue 1
14:00 Lorient - Lille
16:00 Ajaccio - Clermont
16:00 Troyes - Reims
16:00 Toulouse - Montpellier
16:00 Auxerre - Brest
18:05 Monaco - Nantes
21:45 Lens - Lyon
İtalya Serie A
13:30 Lazio - Spezia
16:00 Sampdoria - Monza
16:00 Lecce - Cremonese
16:00 Sassuolo - Salernitana
19:00 Atalanta - Fiorentina
21:45 Juventus - Bologna
İngilete Premier Lig
16:00 Manchester City- Manchester United
18:30 Leeds United - Aston Villa
İspanya La Liga
15:00 Espanyol - Valencia
17:15 Celta Vigo - Real Betis
19:30 Girona - Real Sociedad
22:00 Real Madrid - Osasuna