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Maç sonucu berabere

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:59
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Maç sonucu berabere

Süper Lig'in 36. haftasında GalatasarayBaşakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray 48, Başakşehir 61 puana yükseldi

Bu sonucun ardından Galatasaray, 48 puana yükseldi. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Başakşehir ise puanını 61'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Giresunspor deplasmanına gidecek.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşakşehirSporMaç
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