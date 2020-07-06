Mağusa Türk Gücü şampiyonluğunu ilan etti

K-Pet Süper Lig’de 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu Mağusa Türk Gücü oldu. Yeşil sarılı ekip konuk ettiği Yenicami ile 26. hafta mücadelesinde 3-3 berabere kalarak üst üste ikinci, toplamda 10’uncu şampiyonluğunu ilan etti. Canbulat Stadı karşılaşmada tarihi günlerinden birini yaşadı. Hisar üstü ve kapalı tribünün tamamı dolarken 3-3’lük skor şampiyonluğu yeşil sarılı ekibe getirdi.

Canbulat’ta tarihi gün

Müsabakanın oynandığı Canbulat Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Stadı çevreleyen hisarın kale arkasına bakan bölümünün yanı sıra kapalı tribün de hınca hınç doluydu. Müsabakayı izleyenler arasında Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da yer aldı.

Nefes kesen maç

MTG ile Yenicami arasında oynanan karşılaşma tabir yerindeyse nefes kesti. Mağusa Türk Gücü ilk yarıyı Yasin Kurt ve Arif Uysal’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunda Yenicami üstünlüğü vardı. Oyuna dahil olan Mehmet Altın biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği iki golle skoru eşitledi. Ardından John Ebuka’nın golü ile Yenicami skor üstünlüğünü ele aldı. Farouk’un rakibine yaptığı hareket sonrası 78’de MTG kaptan Yasin Kurt ile skoru 3-3 yaptı ve elde edilen bir puan şampiyonluğu getirdi.

10. şampiyonluk

Mağusa Türk Gücü elde ettiği bu şampiyonlukla tarihindeki 10’uncu şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Geride bıraktığımız sezonu da şampiyon olarak tamamlayan MTG, bu başarısını bu sezon da devam ettirerek unvanını bırakmadı.

Son üç şampiyonlukta Oraloğlu imzası

Mağusa Türk Gücü tarihinde elde ettiği 10 şampiyonlukta teknik adam olarak Ali Oraloğlu üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce teknik direktör olarak 2015-16 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Oraloğlu, geçtiğimiz yıl teknik adam olarak ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı. MTG’nin 10’uncu şampiyonluğu ise Oraloğlu’nun takımı ile üçüncü şampiyonluğu olmuş oldu.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Olgun Canik, Halil Canaloğlu

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Yusuf Yontar

Yasin Kurt

Mehmet Gürlü

Yusuf Beyazi

Adil Uçar

Uğur Gök

(Dk.90 Sami)

Mehmet Erol

Ünal Kaya

Ebimobowei Peter

Arif Uysal

(Dk.60 Nevzat)

Şenol Şöför

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu

Tansel Ekingen

Hascan Kırmaz

Hüseyin Sadıklar

Hasan Ulukök

Serge Abaka

(Dk.83 Fırat)

John Ebuka Okoye

Hasan Celil Evren

(Dk.46 Mehmet Altın)

Farouk Dadzie

Mahmut İneci

Aminu Ibrahim

GOLLER: Dk.6 ve 78 (P) Yasin Kurt, Dk.40 Arif Uysal (MTG) – Dk.59 Mehmet Altın, Dk.66 John E. Okoye, Dk.71 (P) Mehmet Altın (Yenicami)

KIRMIZI KART: Dk.84 Mehmet Gürlü (MTG)