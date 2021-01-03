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Manchester City, Chelsea deplasmanında işi ilk yarıda bitirdi

Premier League'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

03 Ocak 2021 Pazar 21:37
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Manchester City, Chelsea deplasmanında işi ilk yarıda bitirdi

Premier League'in 17. haftasında, Manchester City, Chelsea'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City; 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.

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