Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

Manchester City, ligde üst üste 15. galibiyetini aldı

Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton'u sahasında 4-1 mağlup ederek üst üste 15. Galibiyetini elde etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:49
210 Okunma
Manchester City, ligde üst üste 15. galibiyetini aldı

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Manchester City,  15. dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80. ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 90. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarı-lacivertliler, "be FAIR" sloganını kullanamayacak
Sarı-lacivertliler, "be FAIR" sloganını kullanamayacak
MKE Ankaragücü ile Galatasaray 100. randevuda
MKE Ankaragücü ile Galatasaray 100. randevuda
İrfan Can Kahveci: Yakınlarım hani takımı tutuğumu bilir
İrfan Can Kahveci: Yakınlarım hani takımı tutuğumu bilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim