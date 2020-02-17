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Marega ırkçılığa dayanamadı sahayı terk etti

Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahadan çıkıp soyunma odasına gitti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:28
Marega ırkçılığa dayanamadı sahayı terk etti
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Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahadan çıkıp soyunma odasına gitti.

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto karşılaşmasında 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Moussa Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi.
Moussa Marega, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

"BU, UTANÇ VERİCİ"
Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti. Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:
Moussa Maregaırkçı TezahüratlarVitoria Giumaraes-Porto
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