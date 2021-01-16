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Mesut Özil, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı: Arsenal'le sözleşmenin feshi için anlaşıldı

Arsenal ve Mesut Özil'in sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardığı ve yıldız futbolcunun hafta sonu İstanbul’a geleceği açıklandı. Mesut Özil'in Pazartesi günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:23
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Mesut Özil, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı: Arsenal'le sözleşmenin feshi için anlaşıldı

The Athletic yazarı David Ornstein'in haberine göre; Mesut Özil sezon sonuna kadar Arsenal'dan yaklaşık 8 milyon euro kazanacaktı. Ancak iki taraf arasında erken fesih için anlaşma tamamlandı.

Mesut Özil, 5 Ekim'de bitecek olan transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala Arsenal'ın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarından çıkarılmıştı. Yıldız futbolcu bu sebeple kalan kısa sürede başka takım bulamamış ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmişti.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin Mesut Özil'le anlaşmaya vardığı ve yıldız futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtildi.

WENGER'DEN SONRA GÖZDEN DÜŞTÜ
Ayrıca Arsenal'ın 2018 yılında haftalığı 350 bin euro olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in Arsene Wenger'in görevden ayrılmasıyla takımda forma şansı bulamadığı ve son olarak Mikel Arteta'nın da yıldız ismi kesinlikle takımdan göndermek istediğinin altı çizildi. 

PAZARTESİ GÜNÜ İMZALAYACAK
Bu arada İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Mesut Özil'in Pazartesi günü yeni kulübü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiğini yazdı.

MESUT ÖZİL'İN SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI AÇIKLANDI

Bir başka ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Fenerbahçe, Mesut Özil transferini 2 gün içerisinde tamamlayacak. Mesut ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıldız futbolcunun yıllık ücreti 5 milyon euro olacak.

ARSENAL İLE ANLAŞILDI
Sky Sports'ta yer alan haberde de Arsenal ile Mesut Özil'in sözleşme feshi için anlaşma sağladığı ve Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Mesut transferini açıklayacağı belirtildi.

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