Milli Atlet Hekimoğlu 4x100 metre bayrak yarışına katıldı

Başarılı Milli Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu tüm kulüplerin katılımı ile gerçekleşen Türkiye Turkcell Süper Lig’in ilk kademesi olan şampiyona için 3 günlük bayrak kampından sonra, Bursa'da s 4x100 metrede pistte çıktı.

Başarılı sprinterin 4 adam olarak koştuğu bayrak yarışında ENKA Takımı 39.04 derece ile yarışı 1. olarak tamamladı.

Hekimoğlu, bugün extra 100m serisinde derecesini geliştirmek için saat 17.00 tekrardan piste çıkıp şampiyonayı tamamlayacak.

ENKA Spor Kulübü güçlü rakiplerle mücadele edip şampiyonluk için güzel bir start vermek istiyor.