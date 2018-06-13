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Milli okçular belirlendi

KKTC Okçuluk Federesyonu tarafından organize edilen ve ana sponsorluğunu NAVEK A.Ş’nin üstlendiği 2018 yılı kapalı alan ligi Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleştirilen yarışma ile tamamlandı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:08
Milli okçular belirlendi

Havadis Spor'un haberine göre, KKTC Okçuluk Federesyonu tarafından organize edilen ve ana sponsorluğunu NAVEK A.Ş’nin üstlendiği 2018 yılı kapalı alan ligi Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleştirilen yarışma ile tamamlandı.

Yapılan son yarışma milli takım seçmelerine puanlamada önemli bir yer teşkil etmesinden dolayı, yarışmaya katılım oldukça yüksek olurken, okçuluk sporcuları hem yarışma da dereceye girmek hem de milli takıma seçilebilmek için bir birleri ile kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda KKTC Okçuluk Federasyonu Milli Takımına seçilenler ve yarışma da dereceye girenler belirlenmiş oldu.

Dereceler

Minik kız: Işık Tez(GAÜ), Damla Alcar (GAÜ), Selin Özdilek (GAÜ)

Yıldız Kız:Ceren Bulancak (BÜY), İdal Kutluhan (YOK), Selcan Özdilek (GAÜ)

Genç Kızlar: Sadıka Cemmedo (İOK), Efsane Bulancak (BÜY), Pembe Uluç (GÜZOK)

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Olimpik Büyük Kadınlar: Aziza Kamalova (LEFKOŞA), Gülhanım Çakal (GAÜ), Fatma Kutluhan (YOK)

Makaralı Yay Büyük Kadın: Uysal Oldaç (BÜY), Ayşen Tez (BÜY), Sevda Özdile (GAÜ)

Minik Erkek: Berkin Altındağlı (GAÜ), Toprak Tosun (GAÜ), Efe Tunç Akyürek (FERDİ)

Yıldız Erkek: Çetin Erdin. (GÜZOK), Eren Paşa (MGA), Doğu A. Kızılca (GAÜ)

Genç Erkek: Eray Merttürk (BÜY), Melih Yağız (BÜY), Arçın Çelikesmer (MGA)

Olimpik Yay Büyük Erkek: Muharrem Kural (GÜZOK), Niyazi Aktansoy (LEFKOŞA), Abuzer Ekbiç (GÜZOK)

Makaralı Yay Büyük Erkek: Osman Tez (GAÜ), Serkan Taydaş (BÜY), Murat Çoğun (GAÜ)

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