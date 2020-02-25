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Minareliköy namağlup şampiyon

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 2019-2020 sezonu tamamlandı

25 Şubat 2020 Salı 20:32
Minareliköy namağlup şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu sona erdi.

7 takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy yenilgisiz şampiyon oldu. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy’ün ardından 2019-2020 sezonu Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada tamamladı.  

Ligin son hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, rakibi LEGEND’i mağlup etmesi durumunda ikinciliği kazanacaktı, ancak maç 8-8 berabere sonuçlanınca Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üçüncülükle yetindi. Ligi puansız tamamlayan Vadili Darts Derneği, bir alt lige düştü.  

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM  O  G  B  M  A  Y  AV  P

1.Minareliköy  12  11  1  0  132  60  72  34

2.Lefkoşa Darts Birliği  12  8  1  3  125  67  58  25

3.Gönyeli Av.At.K.  12  7  2  3  104  88  16  23

4.Lefkoşa Spor Birliği  12  6  1  5  110  82  28  19

5.LEGEND  12  3  2  7  83  109  -26  11

6.Beyarmudu Belediyesi  12  3  1  8  71  121  -50  10

7.Vadili Darts Derneği  12  0  0  12  47  145  -98  0

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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