Minareliköy namağlup şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu sona erdi.

7 takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy yenilgisiz şampiyon oldu. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy’ün ardından 2019-2020 sezonu Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada tamamladı.

Ligin son hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, rakibi LEGEND’i mağlup etmesi durumunda ikinciliği kazanacaktı, ancak maç 8-8 berabere sonuçlanınca Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üçüncülükle yetindi. Ligi puansız tamamlayan Vadili Darts Derneği, bir alt lige düştü.

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Minareliköy 12 11 1 0 132 60 72 34

2.Lefkoşa Darts Birliği 12 8 1 3 125 67 58 25

3.Gönyeli Av.At.K. 12 7 2 3 104 88 16 23

4.Lefkoşa Spor Birliği 12 6 1 5 110 82 28 19

5.LEGEND 12 3 2 7 83 109 -26 11

6.Beyarmudu Belediyesi 12 3 1 8 71 121 -50 10

7.Vadili Darts Derneği 12 0 0 12 47 145 -98 0