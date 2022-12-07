Minik Elis tarih yazıyor

Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Euroson Latino World Salsa Championship yarışmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla katılan minik latin dansçımız Elis Sermaye başarısı ile göğsümüzü kabarttı.

En prestijli latin dans organizasyonlarından biri olan olan Euroson Latino World Salsa Championship'te Elis Sermaye, 20 sporcu arasında 8'nci olarak finalde yarışmaya hak kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile sahnede boy gösteren Elis Sermaye'nin bu başarısı büyük gurur gurur yaşattı.

Elis Sermaye'ye Gündem KIBRIS ailesi olarak finallerde başarılar diliyoruz.