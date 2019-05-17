MTG kupayı Falyalı'ya armağan etti

2018-2019 yılı KKTC Süper Ligi Şampiyonu Mağusa Türk Gücü, 18 Mayıs tarihinde Yenicami ile oynanacak Kıbrıs Kupası Finali için Les Ambassadeurs Hotel'de kampa girdi.

Les Ambassadeurs Hotel'de kampa giren Mağusa Türk Gücü futbolcuları ve başkanı Koral Bozkurt otel sahibi ve MTG eski başkanlarından Halil Falyalı'yı da ziyaret ederek kupa takdiminde bulundu.

Ziyarette konuşan MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp için maddi ve manevi katkılarını eksik etmeyen Halil Falyalı'ya teşekkür ederken katkılarının bundan sonraki dönemde de devam edeceğine olan inancını belirtti. Bozkurt final maçında takıma olan güveninin tam olduğunu da ifade ederek başarılar diledi.

MTG'nin eski başkanlarından Halil Falyalı ise MTG gibi köklü bir kulübe yardım ve katkı yapmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek mevcut başkan Koral Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. Falyalı bundan sonraki dönemde de MTG ve yönetiminin yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek futbolcuları teker teker kutladı.