MTG Serhan ve Çağrı’yı da istedi

Havadis Spor'un haberine göre, Futbolda 2017-2018 sezonu hazırlıklarına en erken başlayan kulüplerden biri olan Mağusa Türk Gücü hafta geçmiyor ki bir transfer haberi ile gündeme gelmesin. Temmuz ayı itibarı ile başlayacak olan transfer sezonunun açılışını beklemeden görüşmeler ve anlaşmalar yapan Mağusa Türk Gücü’nün gündeminde milli futbolcular var.

İlk olarak Maraş’taki eski futbolcusu Orhan Kalaycı’yı transfer ederek savunma hattına takviye yapan MTG, hafta başında ise 2 kaleci transferi yapmıştı. Bonservisi Yenicami’de olan ve geçen sezon Binatlı kalesini koruyan Yusuf Yontar’ı transfer eden MTG, bonservisi Kaymaklı’da olan ve geçen sezon Türkiye’de BAL Liginde mücadele eden Ufuk Şimşek’i de kadrosuna dahil eden MTG, Yenicami’den Ünal Kaya ve Kaymaklı’daki eski futbolcusu ve gol kralı olan Uğur Gök’ü de transfer etmek istemişti.

Yenicami’den Ünal Kaya konusunda ret cevabı alan MTG, Uğur Gök ile de anlaşma sağlayamamıştı.

İki milli futbolcu Ünal ve Uğur transferinden sonuç alamayan MTG, bir başka milli futbolcular Serhan Önet ve Çağrı Kıral’a talip oldu. Serhan için Çetinkaya’ya teklif yapan Türk Gücü yönetimi, Çağrı Kıral için de Lefke ile görüştü.

Kaleci Türkkan’a Ocak’tan sonra GG de talip

Türk Gücü yönetiminin anlaşma sağlayamadığı takım kaptanı ve kaleci Türkkan Delideniz’e teklifler gelmeye devam ediyor. Serbest transfer hakkı bulunan Türkkan’a Türk Ocağı takımından sonra başkent ekibi Gençlik Gücü de talip oldu.

Türkkan’ın gelen teklifleri değerlendirerek acele karar vermeyeceği öğrenildi.